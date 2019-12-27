Технологии: В Самаре геям запретили быть донорами крови

Самарская областная станция переливания крови причислила геев к людям, которым «абсолютно ограничена» сдача крови. Их наряду с «наркоманами» и «проституками» поместили в группу риска инфекционных заболеваний: СПИДа и ВИЧ-инфекции.

Замдиректора по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова заявила, что при составлении списка на станции руководствовались приказом Минздрава:

«Если при обследовании донора возникает подозрение на поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, донор должен быть отведён от донорства», – цитирует Кудинову издание «Другой город».

Также она сослалась на постановление Главного санитарного врача России, по которому гомосексуалы не могут сдавать кровь как находящиеся в основной группе, уязвимой к ВИЧ.

При этом в федеральном законе, который регулирует донорство крови в России (он был принят в 2012 году) гомосексуальность не указана в списке противопоказаний. Там лишь сказано, что донор должен пройти медобследование и обязан сообщить врачам о перенесенных им инфекционных заболеваниях, в контакте с инфекционными больными, пребывании на территориях, где есть угроза массовых инфекционных заболеваний или эпидемий, об употреблении наркотиков, психотропных веществ, о работе во вредных условиях, а также прививках и хирургических вмешательствах за год до даты сдачи крови.

Европейский суд в 2015 году заявил, что недопуск геев к донорству является «недопустимым», если новые методы обнаружения ВИЧ или опрос донора могут обеспечить безопасность полученной от него крови. В США с 2015 года геи также могут становиться донорами, если у них не было сексуальных контактов с мужчинами в течение 12 месяцев.

По данным Роспотребнадзора, в 13 регионах России более 1% жителей являются носителями вируса ВИЧ, а еще в 35 регионах ВИЧ есть у более чем 0,5% населения. По словам главы ВИЧ-центра Вадима Покровского, в последние годы россияне заражаются в основном через гетеросексуальные контакты и из-за того, что не используют презервативы. Роспотребнадзор также признал тенденцией года заражение людей, не относящихся к ЛГБТ, потребителям наркотиков и работникам сферы секс-услуг, то есть тем, кого тем, кого специалисты традиционно считают группами распространения ВИЧ-инфекции

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Последнее: Самарская областная станция переливания крови причислила геев к людям, которым «абсолютно ограничена» сдача крови. Их наряду с «наркоманами» и «проституками» поместили в группу риска инфекционных заболеваний: СПИДа и ВИЧ-инфекции. Замдиректора по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова заявила, что при составлении списка на станции руководствовались приказом Минздрава: «Если при обследовании донора возникает подозрение […]