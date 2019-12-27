Остались только туфли: от обещавшего раздеться Малахова сбежала партнерша

27.12.2019, 14:12, Разное

Андрей Малахов анонсировал новогодний «Голубой огонек» на
телеканале «Россия 1». Как сообщил телеведущий, вести праздничное шоу он будет
не один. Компанию ему составит некая знаменитость, личность которой
пока держится в тайне.

Между тем шоумен четко дал понять, что его партнером будет
некто женского пола. В личном «Инстаграм» он опубликовал фото со съемок. Андрей
запечатлен среди декораций и массовки. Телеведущий указывает рукой на оставленные
рядом с ним туфли на высоких каблуках.

 «Знакомьтесь, моя
соведущая на Новогоднем Голубом Огоньке! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)» – написал Малахов.

Андрей также обещал, что он и его команда телевизионщиков сделают
все, чтобы в новогоднюю ночь зрителям было весело. Ради этого шоумен даже собирается оголиться.

«Спойлер ночи – в районе 23.45 мне придется раздеться! Хожу
для этого каждый день в солярий…» – признался Андрей Малахов.

Некоторым поклонникам фото показалось до смешного нелепым.
Кто-то даже пошутил, что партнерша шоумена по эфиру удрала, узнав о его планах обнажиться.
Так перепугалась бедняжка, что даже обувь забыла.

«Только туфли и остались… видимо сбежала ваша соведущая,
когда узнала, что вы разденетесь))) шучу, конешн)))», – написал поклонник Андрея
Малахова.



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Последнее: Андрей Малахов анонсировал новогодний «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Как сообщил телеведущий, вести праздничное шоу он будет не один. Компанию ему составит некая знаменитость, личность которой пока держится в тайне. Между тем шоумен четко дал понять, что его партнером будет некто женского пола. В личном «Инстаграм» он опубликовал фото со съемок. Андрей запечатлен среди […]

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