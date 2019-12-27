В МВД предложили сажать за пропаганду наркотиков в Сети

МВД разработало проект закона, предполагающий наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков.

Документ также предполагает наказание за пропаганду культивирования наркосодержащих растений в Сети, передает РИА «Новости».

МВД предлагает ввести в УК ст. 230.3, согласно которой за пропаганду наркотиков предусмотрено наказание от штрафа в 50 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.

В середине декабря в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для наркоманов.

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