В МВД предложили сажать за пропаганду наркотиков в Сети

27.12.2019, 14:12, Новости дня

МВД разработало проект закона, предполагающий наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков.

Документ также предполагает наказание за пропаганду культивирования наркосодержащих растений в Сети, передает РИА «Новости».

МВД предлагает ввести в УК ст. 230.3, согласно которой за пропаганду наркотиков предусмотрено наказание от штрафа в 50 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.

В середине декабря в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для наркоманов.



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