Скандалы: «Наверное, предприму какие-то действия»

27.12.2019, 14:07, Разное

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального о самолетах, на которых якобы летают Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о самолетах, ранее принадлежавших ВТБ и которыми теперь якобы пользуются телеведущая Наиля Аскер-заде и жена премьера Дмитрия Медведева Светлана. Костин в разговоре с Русской службой «Би-би-си» заявил, что работа Навального — «бросать грязь и на этом наживать свой капитал». «А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его (Навального — Forbes) работа. Я это не буду комментировать больше», — сказал Костин.

При этом Костин на вопрос о возможном ответе Навальному заявил, что «посмотрит, какие действия предпринять на этот счет». «Какие-то действия предприму, наверное», — заключил глава ВТБ.

В расследовании ФБК, которое вышло в начале декабря, утверждается, что журналистка Наиля Аскер-заде, вероятно, пользуется самолетом Bombardier Global 6000, стоимость которого фонд оценил в $60 млн, и 62-метровой яхтой SEA&US, оцененной в $62 млн. Авторы расследования заявили, что на этом самолете журналистка, предположительно, летала на интервью в Грозный, Анапу и Владивосток, а также в другие поездки, информацию о которых ФБК нашел в ее Instagram. Сейчас самолет принадлежит офшорной компании из Белиза, IF Company Limited, однако ранее был зарегистрирован на VL9762 Ltd., которая упомянута в списке аффилированных с банком ВТБ лиц. Другим самолетом, Bombardier Global Express 5000 с бортовым номером M-SKSM, ранее принадлежавшем ВТБ, часто пользуется Светлана Медведева, утверждает ФБК.

Наиля Аскер-заде

Ранее расследование ФБК комментировала пресс-служба «ВТБ лизинг». Представитель компании заявил, что упомянутые в расследовании самолеты бизнес-авиации в 2017 году были проданы другим компаниям по рыночной цене «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков» и не имеют отношения к группе ВТБ. Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов назвал расследование «манипулированием неподтвержденной информацией».

Клара Минак



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