Скандалы: Тайна 12 чемоданов

Из «кокаинового дела» российских дипломатов в Аргентине исчез главный вещдок

Адвокаты по скандальному «кокаиновому делу», связанному с найденными в школе при посольстве России в Аргентине 382 кг наркотиков, надеются развалить дело в Солнцевском суде Москвы, где 26 декабря прошло предварительное слушание. Защитники заявили о множестве процессуальных нарушений, допущенных следствием. Главное из них – в деле нет вещдоков. Российские детективы аргентинский кокаин в глаза не видели. Сторона защиты сомневается, что запрещенный порошок вообще был.

Дело международного масштаба о контрабанде наркотиков …без наркотиков — в таком виде придется разбирать мутную историю судье Солнцевского районного суда Екатерине Гришиной: без вещдоков, зато с четырьмя подсудимыми, категорически не признающими вину, и 60 томами уголовного дела.

Напомним, в деле речь идет о событиях ноября 2016 года. Только что вступивший в должность новый заведующий хозчастью посольства России в Аргентине решил провести инвентаризацию и, как утверждает следствие, случайно обнаружил в здании школы при дипмиссии 12 странных чемоданов. В них находился белый порошок, который при проверке оказался кокаином. Местные силовики в ходе совместной операции с российскими чекистами заменили наркотик на муку, вернули чемоданы на место и стали ждать, что будет дальше.

Развязка случилась не в солнечном Буэнос-Айресе, а в Москве, на автобазе МИД на улице Василисы Кожиной. Туда чемоданы с фейковой поставкой кокаина были доставлены из столицы Аргентины. Забрать ценный груз, как утверждает сторона обвинения, попытались бывший завхоз российской дипмиссии в Аргентине Али Абянов, а также бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Все трое в результате были задержаны.

Теперь на скамье подсудимых четверо. Кроме Абянова, Калмыкова и Худжамова в деле появился четвертый фигурант – бизнесмен Андрей Ковальчук. Он был задержан в Германии в 2018 году. Его следствие считает организатором наркотрафика и мозгом преступной схемы.

По версии обвинения, именно Ковальчук вовлек Абянова в поставки наркотиков и попросил его спрятать в надежном месте чемоданы с запрещенным веществом. Сам Абянов это версию категорически отвергает.

Как поведал адвокат Александр Костанянц, экс-завхоз посольства Абянов действительно был знаком с Андреем Ковальчуком. Но Ковальчук был из того типа людей, которые знают всех, и которых все знают. Бизнесмен, владеющий несколькими иностранными языками, имеющий стратегический склад ума (так описывают его знакомые) был вхож в посольские круги, а с Абяновым его познакомил кто-то из руководства дипмиссии: попросили время от времени помогать в делах. О чемоданах с чем-либо запрещенным, как подчеркнул защитник, Абянов не знал.

-Он проработал в посольстве порядка пяти лет и после завершения контракта сдал дела новому завхозу и уехал, — рассказал Александр Костанянц. — Если новый принял дела, то должен был проверить все имущество.

При этом, как отметил защитник, подозрительные чемоданы обнаружились спустя несколько месяцев после отъезда бывшего завхоза из страны. А значит, положить их в подсобку посольской школы мог по идее кто угодно.

Кстати, подсобка эта заслуживает отдельного внимания: она начисто разбивает обывательские представления о том, что в дипломатических кругах все по описи и протоколу – чтоб комар носа не подточил.

— Это даже не подсобка, не помещение с дверью и ключом, — объяснил адвокат. — Это просто пространство под лестницей в здании школы. Туда, под лестницу, складывали все имущество сотрудники посольства, у которых заканчивался контракт. Люди уезжали, что-то забирали с собой, что-то оставляли, потом им эти вещи досылали.

Любопытно и то, что охраной школы для детей российских дипломатов заведовали не российские силовики, а местная аргентинская полиция. Между зданиями дипмиссии и школой около полутора километров, а наши чекисты с разведчиками охраняют только само посольство.

Однако самая главная брешь в деле, на которую уповают защитники, — отсутствие вещдоков.

— Их никто в глаза не видел и непонятно, а был ли кокаин вообще! – восклицают в один голос юристы в ожидании очередного предварительного слушания.

По их словам, изъятые из чемоданов вещества проверяли только аргентинские эксперты, после чего содержимое было сожжено. Российских детективов не подпустили к кокаину на пушечный выстрел по весьма распространенной причине – у России с Аргентиной нет двустороннего соглашения о сотрудничестве по уголовным делам. Так что солнечная страна поначалу посчитала кокаиновый скандал своей внутренней заботой. Российским следователям достались лишь переведенные на русский язык документы, доставленные из Аргентины. Судя по этим бумагам, в чемоданах было обнаружено 382 кг кокаина. По версии обвинения, они были заботливо сложены туда Андреем Ковальчуком, который передал их Абянову, чтобы спрятать. А тот якобы обернул кейсы специальной бумагой и заклеил сургучными печатями. Такой порядок предусмотрен для дипломатической почты.

Факт помощи Ковальчуку Али Абянов не отрицает. Бывший дипломатический работник утверждает, что несколько раз раньше способствовал переправке из Аргентины чемоданов по просьбе бизнесмена. Но в них всегда были дорогие сорта кофе и сигары. Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов также настаивают на том, что их бизнес всегда был связан с кофе и табачными изделиями, и именно этот груз они надеялись обнаружить в злополучных чемоданах с подложенной силовиками мукой.

Татьяна Антонова

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