Лицо Калкина в «Один дома» заменили изображением Сталлоне. Видео

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Видео: Ctrl Shift Face / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального о самолетах, на которых якобы летают Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о самолетах, ранее принадлежавших ВТБ и которыми теперь якобы пользуются телеведущая Наиля Аскер-заде и жена премьера Дмитрия Медведева Светлана. […]
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