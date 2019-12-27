Глава института Нацпамяти: Нужно больше внимания сосредоточить на диалоге, коммуникации, работе с общинами

Новый директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире программы «Нині вже» на «Громадському» заявил, что его работа не будет «разворотом в другую сторону» по сравнению с предшественником Владимиром Вятровичем.

После того, как Дробович победил в конкурсе на пост главы института, Вятрович раскритиковал результаты конкурса. «Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев», – сказал он.

Дробович сказал, что можно было ожидать такой реакции, потому что Вятрович с ним не знаком. Кроме того, Вятрович много сделал для института, поэтому «его реакция понятна».

Новый директор заявил, что не согласен с формулировкой, что при нем деятельность Института нацпамяти «развернется в другую сторону».

«Угол наклона есть, все-таки есть реальность – есть поле, и в этом поле информационном многие оценивали институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалоге, коммуникации, работе с общинами и так далее. Я слышу эти оценки и соответственно буду делать разные акценты», – отметил Дробович.

Он не считает, что при Вятровиче УИНП шел в радикально неправильном направлении, но намерен больше времени посвятить общению с гражданами.

«Очень часто институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а последователи очень сильно перегибали палку: начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественным, заканчивая тем, как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским, российским», – сказал Дробович.

Он сказал, что не возражает против переименований, однако считает, что делать это надо по закону и «называть вещи своими именами».

Дробович – кандидат философских наук, исследователь мифологии и современных коммуникаций, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Также работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

С марта 2014 года по сентябрь 2019 года институтом руководил Вятрович. Объявив об уходе с должности, он сообщал, что намерен заняться более творческой работой. После отказа от депутатского мандата Ирины Луценко Вятрович стал народным депутатом от «Европейской солидарности».

В конкурсе на должность нового главы УИНП по состоянию на 8 ноября оставалось восемь претендентов. По состоянию на 21 ноября их число сократилось до двух: кроме Дробовича, на эту должность претендовал заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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