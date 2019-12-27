ГСЧС: В Луганской области без воды остаются около 23 тыс. абонентов, еще более 5 тыс. – без отопления

По состоянию на утро 27 декабря в Луганской области на семи насосных станциях «Лисичанскводоканала» восстановили электроснабжение, которое отключали из-за задолженности за электричество. Об этом проинформировала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Во время повышения давления в сети произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остаются часть городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 23 тысяч абонентов)», – рассказали в пресс-центре.

Кроме того, из-за недостатка воды в системе до сих пор приостановлена работа котельной. Поэтому 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три детских сада, три школы, три учебных и пять медицинских учреждений остаются без отопления.

24 декабря более 80 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения «Лисичанскводоканала» от электроэнергии. В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей «Лисичанскводоканала» погасить долги.

По информации местного издания «В час пик», в течение 2019 года водоканал перечислил в счет долгов за электроэнергию более 6 млн грн, «Луганское энергетическое объединение» отвергает информацию о полученных деньгах и требует еще 1,8 млн грн.

По состоянию на 27 декабря без централизованного водоснабжения оставалось 46 тыс. абонентов, еще около 5 тыс. – без отопления.

Это уже третий случай прекращения подачи воды «Лисичанскводоканалом» в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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