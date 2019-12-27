ГСЧС: В Луганской области без воды остаются около 23 тыс. абонентов, еще более 5 тыс. – без отопления

По состоянию на утро 27 декабря в Луганской области на семи насосных станциях «Лисичанскводоканала» восстановили электроснабжение, которое отключали из-за задолженности за электричество. Об этом проинформировала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Во время повышения давления в сети произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остаются часть городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 23 тысяч абонентов)», – рассказали в пресс-центре.
Кроме того, из-за недостатка воды в системе до сих пор приостановлена работа котельной. Поэтому 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три детских сада, три школы, три учебных и пять медицинских учреждений остаются без отопления.
24 декабря более 80 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения «Лисичанскводоканала» от электроэнергии. В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей «Лисичанскводоканала» погасить долги.
По информации местного издания «В час пик», в течение 2019 года водоканал перечислил в счет долгов за электроэнергию более 6 млн грн, «Луганское энергетическое объединение» отвергает информацию о полученных деньгах и требует еще 1,8 млн грн.
По состоянию на 27 декабря без централизованного водоснабжения оставалось 46 тыс. абонентов, еще около 5 тыс. – без отопления.
Это уже третий случай прекращения подачи воды «Лисичанскводоканалом» в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Из «кокаинового дела» российских дипломатов в Аргентине исчез главный вещдок Адвокаты по скандальному «кокаиновому делу», связанному с найденными в школе при посольстве России в Аргентине 382 кг наркотиков, надеются развалить дело в Солнцевском суде Москвы, где 26 декабря прошло предварительное слушание. Защитники заявили о множестве процессуальных нарушений, допущенных следствием. Главное из них – в деле […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты назвали самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года в России / 26 декабря
- Решетова оправдала Тимати после слухов об изменах / 3 декабря
- Мнение: Криминальный конвейер России? / 29 ноября
- На МЦД-2 произошел сбой в движении составов / 23 декабря
- Из Nissan Leaf сделали «новогоднюю елку» / 10 декабря
- «Ушлая дурнушка»: молодой избраннице Петросяна влепили смачную пощечину / 20 декабря
- Xiaomi собирается выпустить смартфон Mi 10 с самой быстрой зарядкой / 30 ноября
- Молодогвардейцы провели акцию против решения WADA / 14 декабря