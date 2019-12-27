Министр соцполитики Соколовская заявила, что в этом году новое жилье выделили для 1500 сирот

В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики. Об этом во время поездки в Житомирскую область на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

«Годами украинских политиков возили на перерезание ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все хорошо и дела идут замечательно. Кортежи чиновников ездили специальными маршрутами по идеальной дороге, они посещали лучшие заведения и учреждения. И так, год за годом, власть отдалялась от людей. Во время визита в Житомирскую область мы старались понять реальное положение дел. Уже по ходу визита мы заехали в несколько заведений, которых вообще не было в программе, а также отказались от части тех, которые были запланированы», – отметила министр.

Свой визит она начала с города Коростышев, где встретилась с 22-летней Александрой, которая, как сирота, с помощью государства в этом году получила новую квартиру.

«Всего в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получат собственное жилье в Житомирской области. Если говорить в масштабах всей страны – это более 1,5 тыс. человек», – отметила Соколовская.

Она также посетила реабилитационное заведение для детей с инвалидностью, которое находится в Барановской объединенной территориальной общине и Коростышевский центр социальной защиты.

«Дети – приоритет Минсоцполитики на 2020 год. Именно поэтому мы поехали в Барановскую ОТО, где посетили реабилитационное заведение для детей с инвалидностью. Сегодня в этой общине проживает около 100 детей с инвалидностью – при том, что общее количество детей в общине – 4700. Также мы посетили Коростышевский центр социальной защиты населения и одно из сел Барановской ОТО. Оба визита были незапланированными. Мы провели откровенный разговор с местными сотрудниками соцсферы, узнали об их успехах и проблемах», – рассказала министр соцполитики.

По ее словам, в Барановской ОТО работает программное обеспечение «Соціальна громада», которое позволяет принимать документы на назначение социальных пособий, субсидий и передавать в электронном виде в ОТО и райгосадминистрацию.

«Это делает социальные сервисы значительно удобнее. А еще – это яркий пример того, что от качества управленцев на местах очень многое зависит. Если есть желание работать качественно и эффективно – процесс можно наладить даже в не самых лучших обстоятельствах», – подытожила Юлия Соколовская.

Регіональна поїздка — це хороша нагода не тільки подивитися на здобутки, а й ознайомитися з проблемами на… Posted by Соколовська Юлія on Neljapäev, 26. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального о самолетах, на которых якобы летают Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о самолетах, ранее принадлежавших ВТБ и которыми теперь якобы пользуются телеведущая Наиля Аскер-заде и жена премьера Дмитрия Медведева Светлана. […]