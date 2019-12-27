Росстат: население России в среднем уменьшится более чем на 3,5 миллиона человек к 2036 году

Согласно среднему прогнозу Росстата, население РФ к 2036 году уменьшится со 146,7 млн человек примерно до 143 миллионов. Прогноз опубликован на сайте Росстата.

По низкому прогнозу к 2036 году численность населения уменьшится до 134,3 миллиона человек, по оптимистичному —увеличится до 150,1 миллиона человек. При последнем варианте естественную убыль населения компенсирует миграция.

Ожидаемая продолжительность жизни при низком варианте прогноза составит 75,4 года, при среднем — 79,1, при высоком – 81,6. В этом году продолжительность жизни при среднем прогнозе – 73,4 года.

В 2019 году в РФ запустили нацпроекта «Демография», согласно которому к 2024 году средняя продолжительность жизни жителей вырастет до 78 лет, суммарный коэффициент рождаемости увеличится, а показатель смертности населения снизится. Счетная палата предупреждала, что РФ может не достигнуть этой цели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



«Естественная убыль населения — наше хроническое состояние». Что происходит со «стремительной смертностью» в России, которую фиксирует правительство

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики. Об этом во время поездки в Житомирскую область на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. «Годами украинских политиков возили на перерезание ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все […]