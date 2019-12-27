Москвичей предупредили об аномальной погоде в новогоднюю ночь

27.12.2019, 14:05, Разное

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве в новогодние праздники. По словам синоптика, 31 декабря и в первые дни января 2020 года в городе ожидаются резкие перепады давления.

Скачки атмосферного давления будут также сопровождаться изменением температуры. В субботу столбики термометров покажут до -2 градусов, а в воскресенье – до -5 градусов. 30 и 31 декабря температура повысится до положительных значений, сообщает РИА Новости.



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