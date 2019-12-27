Подозреваемый сбежал от полиции по внешней стене дома в Москве

В Москве задержали мужчину, который порезал в квартире пенсионерку и ее сына, после чего забрался по стене дома на восьмой этаж и угрожал спрыгнуть, сообщили в ГУМВД столицы.

В полицию поступило сообщение о том, что в доме №26 по улице Банкирских комиссаров избивают 80-летнюю женщину, сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где в квартире обнаружили пенсионерку и ее сына с множественными ножевыми ранениями. Злоумышленник в тот момент, когда полицейские попали в квартиру, выбежал на балкон и по металлическим решеткам полез вверх», – отметили в полиции.

Мужчина прополз с четвертого на восьмой этаж, разбил стекло, и проник в чужую квартиру. Правоохранители эвакуировали граждан, находящихся в помещении. Увидев полицейских, злоумышленник встал на подоконник и пригрозил спрыгнуть.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого, потерпевших позже доставили в медучреждение.

Полиция возбудила дело против нападавшего по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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