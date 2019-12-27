Росстат сделал прогноз о продолжительности жизни и численности населени

Ожидаемая продолжительность жизни при высоком прогнозе вырастет с 73,53 года в 2020 году до 81,66 года в 2035 году.
Согласно демографическому прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет в 2035 году с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года.
При этом численность населения России может измениться со 146,7 миллионов человек в 2020 году до 134-150 миллионов человек к 2036 году.
Перспективная численность рассчитывается в трех вариантах — низкий, средний и высокий прогнозы — на основе вероятных тенденций рождаемости, смертности и миграции.
По данным ведомства, к 2035 году мужчины в среднем будут жить до 75, а женщины до 82 лет.
Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025 и начнет снова расти с 2026 года.
Согласно прогнозу, число умерших сократится незначительно — с 1,79 миллиона человек по итогам 2019 года до 1,69 миллиона человек по итогам 2035 года.
Численность детей и подростков 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет — с 65,8% до 65,1%.
К 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 года — в возрасте 31-35 и 36-40 лет)», — добавляется в прогнозе.
Ожидаемая продолжительность жизни при высоком прогнозе вырастет с 73,53 года в 2020 году до 81,66 года в 2035 году. Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза вырастет с 73,31 года по итогам 2019 года до 75,40 года к концу 2035 года.
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Последнее: Ожидаемая продолжительность жизни при высоком прогнозе вырастет с 73,53 года в 2020 году до 81,66 года в 2035 году. Согласно демографическому прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет в 2035 году с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года. При этом численность населения России может измениться со 146,7 миллионов человек в 2020 году […]
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