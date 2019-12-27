«Не рожайте рабов для этой страны»: Алена Водонаева дала совет россиянкам

Телеведущая считает, что россияне живут в нишей и жадной стране, и надо сделать карьеру, а потом думать о детях.

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Алена Водонаева выступила с обращением к российским женщинам. Она потребовала от них, чтобы они «не рожали рабов для этой страны» и делали аборты. И все потому, что жить надо ради себя, сделать карьеру, а не думать о семье. Свои принципы с призывами Водонаева выложила на своей странице в Instagram. А «бомбануло» ее, в смысле заставило написать полный возмущения пост, новость, что в Самарской области Минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. «Мы живем в нищей и жадной стране», уверена Водонаева.

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники», — написала она обращение к «девочкам – материнскому фонду».

Причем, Водонаева не скрывает, что поддерживает экс-чиновника Ольгу Глацких, заявившую, что государство не просило рожать.

Реакция на пост оказалась разной. Одни поддержали ведущую и даже поблагодарили за то, что подняла актуальную тему. Другие, наоборот, возмутились.

«Вы хотите жить умом , а не сердцем. Счастливее это Вас делает?».

«Ты богач? Или быдло? Почему нельзя купить памперсы в «Пятерочке»? Зачем бросаться из крайности в крайность? Согласна, что рожаем для себя и никто не обязан ничем тебе и твоим детям, но бросаться фразами, что рожают только «богачи или быдло» верх идиотизма. Я не богач. И не быдло. Двое детей. Зарплаты выше среднего. Памперсы покупаю в том числе и в «Пятёрочке» и не вижу в этом ничего страшного», — пишет yanaa, добавляя, что в «Азбуке вкуса» точно такие же памперсы.

«Не надо рожать, надо вертеть задом, как некоторые особы всю жизнь. У каждого свои ценности, поэтому не умничайте, кому рожать, а кому нет», — подсказал другой пользователь.

«Не живите тогда среди рабов и не зарабатывайте тут. Вон идите… Вон из страны!» — написал @seostock.

«Пусть они начнут с себя и перестанут сами рожать детей, чтобы потом выбивать огромные алименты из бывших мужей», — добавила @olga_gordeeva.

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