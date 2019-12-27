Ветерана заставили заплатить за шампанское на встрече с депутатами

В Волгограде 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны заставили заплатить за шампанское, которое ей принесли во время предновогодней встречи, организованной для местного совета ветеранов.
Администрация Волгограда пригласила группу ветеранов в кафе «На Аллее». Он утверждал, что на столе была «нарезанная селедка, порционный винегрет и все». Мужчинам налили по рюмке водки, а его мать спросила, можно ли женщинам вместо водки шампанского. В итоге ветеранам принесли по бокалу шампанского. В конце мероприятия женщине выставили счет за шампанское 620 рублей. У нее с собой было только 500 рублей.
В администрации Волгограда сообщили СМИ, что не организовывали мероприятие. Источник в мэрии сообщил агентству, что на празднике были городские чиновники и депутаты местной думы. Председатель городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Александр Струков подтвердил, что провести встречу предложило само руководство заведения. Он также сказал, что официант извинился перед женщиной, которую заставил заплатить за шампанское.
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