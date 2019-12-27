Володин назвал самые важные законы 2019 года

В приоритете у парламентариев были законы, которые помогают

людям, подчеркнул председатель нижней палаты. Много внимания депутаты уделили защите прав граждан на собственное жилье, подчеркнул Володин.

«Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных

застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков

в будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог

единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной

жизненной ситуации», – напомнил спикер Госдумы.

Также депутаты проработали и приняли законы о паллиативной

помощи, о доступе родственников в реанимации. Нормативные акты парламентарии

активно обсуждали с общественностью и экспертами.

По словам Володина, Новый год он планирует встречать дома с

семьей. «Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше

радостных событий в Новом году», – сказал спикер.

18 декабря Госдума закрыла осеннюю сессию. За прошедшие

несколько месяцев было принято более 200 законов, а за уходящий год – 530

нормативно-правовых актов, рассказал Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрели

бюджет на следующие три годы, приняли меры по поддержке обманутых дольщиков,

развитию села, продолжилась работа по улучшению качества нормативно-правовых

актов.

Новый политический сезон на Охотном Ряду начнется через две недели. Первое пленарное заседание весенней сессии депутаты проведут 14 января.

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