Володин назвал самые важные законы 2019 года

27.12.2019, 13:58, Разное

В приоритете у парламентариев были законы, которые помогают
людям, подчеркнул председатель нижней палаты. Много внимания депутаты уделили защите прав граждан на собственное жилье, подчеркнул Володин.

«Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных
застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков
в будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог
единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации», – напомнил спикер Госдумы.

Также депутаты проработали и приняли законы о паллиативной
помощи, о доступе родственников в реанимации. Нормативные акты парламентарии
активно обсуждали с общественностью и экспертами. 

По словам Володина, Новый год он планирует встречать дома с
семьей. «Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше
радостных событий в Новом году», – сказал спикер.

18 декабря Госдума закрыла осеннюю сессию. За прошедшие
несколько месяцев было принято более 200 законов, а за уходящий год – 530
нормативно-правовых актов, рассказал Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрели
бюджет на следующие три годы, приняли меры по поддержке обманутых дольщиков,
развитию села, продолжилась работа по улучшению качества нормативно-правовых
актов.

Новый политический сезон на Охотном Ряду начнется через две недели. Первое пленарное заседание весенней сессии депутаты проведут 14 января.



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