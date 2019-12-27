Зеленский уволил главу госбюро расследований

Украинский президент Владимир Зеленский уволил директора госбюро расследований (ГБР) Романа Трубу.

Другим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы ГБР депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Ирину Венедиктову, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В ноябре Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.





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