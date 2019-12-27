Оборот теневого алкогольного рынка вырос за год на 19%

Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Специалисты нашли около 2,5 тысячи сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкогольной продукцией в интернете. В 2018 году их было около 4 тысяч.

«В 2019 году значительно вырос и потребительский спрос — количество поисковых запросов по фразе «Купить алкоголь» в этом году по сравнению с прошлым годом в поисковиках увеличилось на 34,6%»,— говорится в сообщении компании.

Эксперты отмечают, что пики подобных запросов приходятся на предпраздничные и праздничные дни — Новый год, Рождество, майские праздники, 8 марта и другие.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Знаменитость и ее дети Яна, Арсений и Артем провели потрясающий отпуск в Намибии. По пути домой с Юлией Барановской произошла забавная история. В момент посадки в самолет сотрудник аэропорта решил, что она слишком молода, чтобы быть матерью троих детей. У звезды потребовали доверенность от родителей. «На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали вопрос: […]