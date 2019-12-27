Оборот теневого алкогольного рынка вырос за год на 19%

27.12.2019, 13:57, Новости дня

Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Специалисты нашли около 2,5 тысячи сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкогольной продукцией в интернете. В 2018 году их было около 4 тысяч.

«В 2019 году значительно вырос и потребительский спрос — количество поисковых запросов по фразе «Купить алкоголь» в этом году по сравнению с прошлым годом в поисковиках увеличилось на 34,6%»,— говорится в сообщении компании.

Эксперты отмечают, что пики подобных запросов приходятся на предпраздничные и праздничные дни — Новый год, Рождество, майские праздники, 8 марта и другие.



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