Китай в наступающем, 2020 году завершит создание Beidou – конкурента GPS и ГЛОНАСС

Высокопоставленные чиновники КНР, отвечающие за развитие космической программы Поднебесной, рассказали журналистам, что до середины 2020 года на орбиту Земли будут выведены последние космические аппараты, необходимые для полноценного функционирования национальной навигационной спутниковой системы Beidou. Об этом сообщает портал Phys.org.

Китай планируют в ближайшие полгода завершить этап создания глобальной системы спутниковой навигации, известной как Beidou-3, запустив в космос еще несколько спутников. Система Beidou является аналогом других космических систем навигации, таких как российская ГЛОНАС, американская GPS или европейская Galileo, однако имеет и свои отличия от них. Так, если GPS и ГЛОНАСС создавались, в первую очередь, для военных целей и были изначально глобальными, то китайская Beidou строилась в три этапа. Первым стал этап выведения спутников для покрытия навигационными сигналами только лишь территории Китая, а второй и третий этапы добавят системе точности и расширят зону ее действия до глобальной.

Именно третий этап должен завершится до середины 2020 года, заявили китайские чиновники, когда в космос выведут еще несколько КА для системы Beidou-3, доведя их общее число о 24 и сделав систему полностью глобальной.

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