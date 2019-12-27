Валерию засняли в непривычном виде

27.12.2019, 13:51, Разное

Общественность вновь уличила знаменитость в злоупотреблении фотошопом и фильтрами. Доказательством этого стало видео, на котором артистка красуется в натуральном виде. Валерия вышла в свет в золотом роскошном платье. Казалось бы, все прекрасно, однако некоторым удалось заснять звезду отечественной эстрады со спины, пока та не видела. Результатом стал тот факт, что отличия фотографий в микроблоге знаменитости и натурной съемки слишком явные.

Как сообщает «Экспресс газета», публика просто не смогла пройти мимо такого разоблачительного ролика. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять Валерию и упрекать ее в том, что она нарочно меняет свою внешность с помощью графических редакторов. 

Кроме того, многие заметили, что обычно на снимках супруга Иосифа Пригожина появляется подтянутой, хвастаясь тем, что ей удается так роскошно выглядеть благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Тем не менее, пользователи Сети подметили, что у 51-летней знаменитости несколько дряблые руки и округлые плечи. Да и в целом Валерия не смотрится в кадре такой уж тростинкой.

Помимо этого, комментаторы обратили внимание на морщины, однако большинство пришло к мнению, что даже без грубой обработки в специальных программах артистка выглядит весьма ухоженно. Конечно, по видео вполне можно сказать, сколько ей на самом деле лет, однако это не мешает певице Валерии выглядеть хорошо.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 25 Дек 2019 в 5:32 PST



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