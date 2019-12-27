«Нашедшая» 5 трлн кубометров газа в Грузии американская компания начала массово увольнять сотрудников

27.12.2019, 13:51, Новости дня

Американская компания Frontera Eastern Georgia, которая еще три года назад сообщила, что обнаружила в Грузии запасы газа на 5 трлн кубометров, под Новый год массово увольняет сотрудников, на что необходимо обратить внимание правительству Грузии, сообщил депутат Бека Нацвлишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он обратился к кабмину, а также к Американской торговой палате в Грузии, сообщив, что уволены 84 работника, которым данная компания задолжала зарплату за 11 месяцев.

По его словам, ситуация критична, так как уволенным нечем даже покрывать коммунальные расходы.

Бека Нацвлишвили, требующий незамедлительной реакции грузинских властей и Американской палаты, называет Frontera Eastern Georgia «компанией с сомнительной репутацией», не выполняющей обязательства перед грузинским правительством.

Frontera работает в Грузии с середины 1990-х. Заявления об огромных запасых газа с самого начала вызвали сомнения. Тогдашний вице-премьер Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси, говорил, что при обновлении лицензии данная компания ничего не сообщала об обнаружении триллионов кубометров газа и намерений инвестировать деньги в добычу.

Президент компании Стив Никандрос, объявлявший о триллионах газа в Грузии, говорил, что тот будет направлен в Турцию и страны Восточной Европы.

Несколько лет назад Frontera заключила соглашение с украинским Нафтогазом, пообещав поставки сжиженного газа со своих объектов в Грузии.

На заявление депутата компания пока не откликнулась.



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