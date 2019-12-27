Гаджеты: Создан миникомпьютер в форм факторе визитки (2 фото)

27.12.2019, 13:50, Новости дня


Знаменитые компьютеры небольшого размера Raspberry Pi не дают покоя многочисленным подражателям и энтузиастам, периодически поставляющим на рынок новые миниатюрные устройства. Однако инженер Джорджу Хиллиарду реализовал предельно минимальную по размерам и функционалу комплектацию, внешне схожую с обыкновенной визиткой, работающую под управлением Linux и в основном предназначенную для работы в качестве внешнего накопителя с небольшим объемом памяти.


Представленный миникомпьютер по возможностям не стоит даже сравнивать с Raspberry Pi, так как на карточке разместились только самые необходимые компоненты. Тем не менее, энтузиаст уверен, что последующие доработки схемы позволят расширить возможности его устройства.

Объем накопителя на карте всего 8 МБ и по замыслу Хиллиарда именно здесь должно помещаться рабочее приложение, малого объема. Чтобы загрузить Linux, карта подключается через разъем USB к компьютеру. Также в память устройства встроены два текстовых интерпретатора Python.

Цена устройства 2,88 доллара. Использовать его можно как внешний носитель для выполнения специфических функций.



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