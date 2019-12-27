Вопрос дня: Какие блюда готовят под Новый год в разных странах?

Совершенно разные. И в основном все новогодние блюда что-то символизируют: богатство, перемены, успех, прощание с тяготами и прочее.

Италия – колбаса Котекино с чечевицей

Итальянская традиция празднования Нового года схожа с российской – в большинстве регионов жители с шампанским в руках считают секунды до того момента, пока часы не пробьют 12, а затем запускают фейерверки. А вот новогодний стол отличается довольно сильно.

В разных областях страны есть свои кулинарные традиции, и одним из самых известных «региональных» новогодних блюд считается Дзампоне (zampone), его готовят в Модене. Это свиные ноги, фаршированные прокрученной через мясорубку шейкой, шкварками и частями свиной головы. Главное новогоднее блюдо в Италии – близкий родственник Дзампоне. Это так называемая колбаса Котекино (cotechino), которую подают к столу с чечевицей. Начинка – абсолютно та же, что и в Дзампоне, отличие только в «обертке» – вместо свиных ног используют свиные кишки.

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Публикация от gianluca cantaro (@cantaro_san) 26 Дек 2019 в 12:24 PST

Котекино продают в полуготовом виде как в супермаркетах, так и в мясных лавках. Перед подачей ее нужно просто отварить – причем время варки может отличаться в зависимости от изготовителя. Иногда достаточно 20 минут, иногда потребуется около часа-полутора. Во время варки котекино протыкают деревянными шпажками, а затем снимают оболочку, режут кольцами, и подают вместе с отваренной чечевицей. Считается, что чечевицы нужно отведать обязательно, хотя бы пару ложек, чтобы в новом году водились деньги.

Заканчивается новогодняя трапеза обычно бокалом просекко, которым запивают Кьяккере – полоски теста, обжаренные во фритюре и затем посыпанные сахарной пудрой. В РФ такой десерт называют Хворостом.

Испания – 12 виноградин

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Публикация от Marcelo Claure (@marceloclaure) 31 Дек 2018 в 11:56 PST

В Испании слишком сильно развита региональная кухня, так что говорить о каких-либо единых для всех блюдах не приходится. Если не считать таковым хамон, конечно. В Галисии на праздник, к примеру, принято есть цветную капусту с вареной треской, а в Астурии – козленка, приготовленного в сидре.

Однако одна традиция нацию все же объединяет, но она скорее не кулинарная, а символическая. В последнюю минуту уходящего года, когда часы бьют 12, испанец должен успеть съесть 12 виноградин – по одной при каждом ударе часов. На счастье.

Швейцария и Германия – фондю, раклет и квашеная капуста

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Публикация от adrian facchin (@adriano_facchin) 21 Дек 2019 в 3:52 PST

Жители этих стран предпочитают долгую и неспешную новогоднюю трапезу, во время которой нет задачи сначала уничтожить салаты, а затем – горячее. И блюда здесь соответствующие – что-то сродни закускам. Особенно любят фондю (fondue). Швейцарцы – сырное, немцы – мясное. Это довольно удобно и для хозяев ужина – в первом случае нужно лишь нагреть вино и добавить в него тертый сыр, во втором и вовсе просто раскалить масло до 180 градусов и порезать сырого мяса. Все остальное гости, по сути, сделают сами.

Раклет (raclette) уже больше похож на традиционное «горячее» – но только на первый взгляд. Здесь состав блюда тоже может выбрать сам гость. Положив на тарелку желаемые ингредиенты – от картошки до помидоров, все это потом он заливает расплавленным сыром.

Квашеная капуста (sauerkraut) – практически священное блюдо для немецкого стола. Символическая функция у него та же, что и у чечевицы для итальянцев или винограда для испанцев – чем больше съешь, тем счастливее и богаче будешь в новом году.

Дания – вареная треска

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Публикация от Sofie Meurs-Gerken (@sofies_mad) 2 Дек 2018 в 10:50 PST

Скандинавская кухня, переживающая сейчас второе рождение, в своей основе всегда имела рыбу и морепродукты. Не стали исключением и новогодние блюда. В Дании, например, главная новогодняя пища – вареная треска в горчичном соусе (kogt torsk), которую подают, как правило, с картошкой. Рецепт совсем несложный – больше всего времени вы потратите на соус, по способу приготовления и ингредиентам он похож на бешамель.

Не обошлось у скандинавов и без символического десерта. Он называется крансекаге (kransekage) и един для всех северных стран региона. Это «башня» из марципановых колец, посыпанных сахарной пудрой. Она символизирует собой благополучие и богатство.

Япония – новогодняя лапша

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Публикация от Nami | JustOneCookbook® (@justonecookbook) 29 Дек 2017 в 4:03 PST

В Стране восходящего солнца принято 31 декабря есть Toshikoshi soba – «новогоднюю собу». Соба – традиционная японская гречневая лапша, которую готовят в ресторанах и домах ежедневно. Но новогодняя ее разновидность отличается – лапшу специально делают длиннее, и подают, как правило, со специальным рыбным бульоном. Бульон делают либо просто на основе соуса Даси, или же самостоятельно, используя множество ингредиентов вроде стружки тунца бонито. Также в тарелку кладут грибы Шиитаке, мелко порезанный зеленый лук и морковь.

Тошикоши соба призвана напомнить человеку о трудностях, которые ему пришлось преодолеть в уходящем году, и подарить надежду на будущие успехи.

Китай – пельмени с мясом и овощами

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Публикация от Casa Sichuan (@casa_sichuan) 26 Дек 2019 в 10:13 PST

В Китае главная новогодняя ночь наступает отнюдь не с 31 декабря на 1 января, а в один из дней с 21 января по 21 февраля. И стол в эти дни обычно ломится от блюд, которые не меняются столетиями.

Главное из них – это Цзяоцзы (jiaoji), своеобразная разновидность пельменей с начинкой из свиного фарша и овощей – как правило, капусты. Объясняется их новогодняя популярность тем, что в китайском языке произношение jiao zi созвучно словам «перемены» и «полночь» – отличается лишь тональность слогов.

США – рис со свининой и фасолью

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Публикация от Eva | The Curious Chickpea (@thecuriouschickpea) 19 Дек 2019 в 10:17 PST

В Штатах есть только одно национальное блюдо – запеченная индейка, и едят ее на День благодарения, который отмечают в конце ноября. Так что американских аналогов оливье и селедки под шубой попросту нет.

Но есть «Скачущий Джон» (Hoppin John) – традиционная новогодняя еда южных штатов, которую если и не готовят, то по крайней мере знают по всей стране. Рецепт незамысловат: вареные рис и черноглазая фасоль, жареная свиная грудинка, мелко порезанные зелень, чеснок и перец, и все.

Считается, что блюдо прижилось в США из-за африканских рабов, которые, собственно, его и готовили. Дело в том, что одним из ключевых ингредиентов «Джона» поначалу была вигна, которая растет преимущественно в Африке, и завозили ее оттуда. Как ее правильно готовить, знали тоже в первую очередь африканцы.

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