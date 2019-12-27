Мнение: Убыль

Росстат опубликовал три версии демографического прогноза до 2036 года. Оптимистический вариант предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м. Другие варианты предусматривают снижение численности за 16 лет до 134,277 миллиона человек, а также до 142,993 миллиона.

Убыль населения России — это процесс, который уже сложно маскировать. Только в этом году естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет.

Власть пытается рассказывать про объективные причины происходящей катастрофы — про демографические "ямы", идущие еще от войны 41-45 годов. Однако этих "ям" было уже три, и их влияние на происходящее сегодня никак не объясняет имеющиеся темпы вымирания населения. Причины явно в другом. Причины — в процессах, начавшихся в 80 годы и продолжившиеся после них. Молодая демократическая власть девяностых, а тем более нынешняя скрепно-духовная власть бандитов и преступников способствовала уничтожению населения страны ничуть не меньше гитлеровского нашествия. Духовный отец сегодняшних правителей России — Адольф Гитлер — должен в своем гробу лишь аплодировать их достижениям.

Однако звериная социальная политика — только один фактор, который убивает население страны. Еще один фактор — гипер-агломерирование России. Наши социал-дарвинисты строят Россию, в которой будет 15-20 крупных агломераций, между которыми должна быть пустыня. Опустынивание провинциальных территорий — ничуть не менее опасный фактор с точки зрения демографии. Объективно население в крупных и сверхкрупных населенных пунктах увеличивает свою численность в основном за счет миграции извне. Рождаемость в мегаполисах недостаточна для естественного воспроизводства.Оно возможно лишь в небольших городах, поселках и сельской местности. И именно по ним сейчас проходит каток преступной социальной политики, обеспечивая устойчивое движение в сторону крупных агломераций.

Отказ от развития провинции в пользу мегаполисов объективно создает ситуацию, в которой убыль населения становится нормой. Мегаполисы не способны обеспечить естественный прирост населения, а провинция безжалостно уничтожается. В этом смысле пессимистический прогноз Росстата с численностью населения России к 36 году в 134 млн человек может оказаться очень даже оптимистическим. В реальности падение численности населения может оказаться еще более глубоким.

Выход из нынешнего кошмарного состояния вполне понятен — восстановление нормальной социальной политики и восстановление баланса развития крупных населенных пунктов и небольших.

Проблема в том, что для возврата к человеческой социальной политике необходимо менять власть, заточенную на ликвидацию социальных гарантий как таковых, а для восстановления баланса между крупными и небольшими населенными пунктами необходим отказ от унитарного имперского государственного строительства, переход к нормальной федеративной политике. Но и это при нынешнем режиме невозможно — он не в состоянии управлять страной вне рамок "вертикали". Всё упирается в текущий режим власти, который является не просто тормозом развития страны, а ее могильщиком.

Источник: Эль Мюрид

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