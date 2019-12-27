Суд арестовал имущество бизнесмена Альперина – СМИ

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Об этом 27 декабря «Українським новинам» сообщил источник в правоохранительных органах.

В частности, арестована недвижимость, банковские счета, автомобили и другое имущество.

26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время задержания Альперину удалось сбежать. Глава государства отметил, что одесского бизнесмена считают «одним из крестных отцов контрабанды в Украине», и пообещал «ценный подарок» за помощь в его поиске. Адвокат Альперина Андрей Федур сказал, что потребности объявлять в розыск его подзащитного нет, он сам придет в САП. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

В НАБУ сообщали, что расследование было начато в октябре 2017 года и в его рамках детективы инициировали арест более 450 млн грн компаний, которые, по версии следствия, являются участниками преступной схемы.

24 ноября 2017 года в НАБУ заявили о разоблачении человека, который предлагал сотруднику бюро взятку $800 тыс. Было начато расследование по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что речь идет об Альперине. Он якобы предлагал заплатить эту сумму за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий, где было арестовано 450 млн грн.

Печерский райсуд Киева 30 ноября 2017 года арестовал Альперина до 24 января 2018 года с возможностью выйти под залог в 20 млн 800 грн. 12 декабря адвокат Альперина Виктор Петруненко сообщил, что его клиент вышел из-под стражи после внесения залога.

В июле 2018 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело в отношении Альперина. Оно до сих пор находится на рассмотрении Печерского райсуда. Последнее судебное заседание в ноябре 2019 года не состоялось, потому что прокуроры находились в процессе переаттестации, сообщает «Украинская правда».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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