Несколько городов пересмотрели тарифы на отопление – Гончарук

Несколько украинских городов пересматривают тарифы на тепло. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook 27 декабря.

«Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого – там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу», – написал он.

Відсьогодні теплопостачальники почали переглядати тарифи Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відсьогодні теплопостачальники вже почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надав Уряд місцевій владі. Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу! Зниження ціни на опалення буде відчутним для кожної української родини. Для нас було принциповим вирішити цю проблему. І ми це зробили! Зміни мають відбуватися вже зараз, а не через 3-5 років. Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України. І ми тільки починаємо. Попереду ще багато роботи!Володимир Зеленський Офіс Президента України Yuliya Kovaliv Мінрегіон Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Reede, 27. detsember 2019

24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

Он напомнил, что в декабре «Нафтогаз» снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

«Мы не можем на это не реагировать… Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф», – сказал Гончарук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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