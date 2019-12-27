Известному режиссеру вызвали скорую в Москве

27.12.2019, 13:37, Разное

Режиссер Михаил Коновальчук почувствовал себя плохо в Доме ветеранов кино в Москве. У деятеля культуры началась сильная одышка.

Очевидцы экстренно вызвали ему скорую. Прибывшие медики осмотрели режиссера, однако по неизвестной причине отказались его госпитализировать.

Напомним, Михаил Коновальчук окончил сценарный факультет ВГИКа в 1980 году. С 1990 по 1995 год он был главным редактором киностудии «Ленфильм». Режиссер работал над картинами «В гавань заходили корабли», «Странник» и «День зверя», передает РЕН ТВ.



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