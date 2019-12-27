РПЦ разрешила крестить детей с именами в «иных национальных звучаниях»

На официальном интернет-портале РПЦ недавно обнародовано принятое синодом решение об изменениях в правилах крещения детей. Теперь к церковному таинству разрешено допускать людей с именами в «иных национальных звучаниях».

Ранее в РПЦ существовало ограничение относительно поминовения усопших и крещения детей, носящих имена святых других православных мировых церквей. На прошедшем 26 декабря текущего года заседании Священного синода данное правило отменено, о чём внесена соответствующая запись. С принятием решения считается недопустимым ограничение допуска к таинству крещения или службе поминовения людей с именами в «иных национальных звучаниях». Это понятие подразумевает, к примеру, созвучность имён Джон и Иоанн или Жанна и Иоанна.

Таким образом синод РПЦ поддержал библейскую традицию, согласно которой родители имею право выбирать имя для ребёнка. Если же человек намерен совершить крещение в сознательном возрасте, а его имени нет в месяцесловах поместных церквей, то он может воспользоваться православным, но при этом рекомендуется придерживаться созвучности с указанным в официальных документах, подтверждающих личность.

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