Все изменится: Путин приготовил чиновникам большой разгон

На всякий случай чиновники начали готовить отчеты об
успешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать «слуг
народа» большим нагоняем, который Путин им готовит, пишет портал
Rusonline.
«Косвенно это подтверждается еще и тем, что большая
часть послания впервые пройдет в закрытом режиме», – отметили журналисты.
По мнению телеграм-канала «Кремлевский
безбашенник», предполагаемая социальная ориентированность послания Путина
отвечает на запросы общества о социальной справедливости и внимания к проблемам
рядовых граждан. «Понимание того, что необходимость сплочения нации перед
лицом внешних угроз однажды может пасть перед вызывающими все большее
недовольство электората застоявшимися проблемами на внутреннем треке», —
пишут анонимные авторы.
Стоит отметить, что Путин никогда не озвучивал послание
Федеральному собранию в январе. С 2012 по 2016 годы глава государства обращался
к парламентариям в декабре, в 2018-м – в марте, а в текущем году послание
прозвучало в феврале.
Эксперты не исключают, что 15 января Владимир Путин объявит
о новом союзе с Белоруссией. Для углубленной интеграции с соседней республикой
могут понадобиться изменения в Конституцию. «Судя по графику президента и
его политической активности, на первом месте сейчас вопросы Союзного
государства», – цитирует «Свободная пресса» секретаря ЦК КПРФ,
доктора политических наук Сергея Обухова.
Белоруссия получает газ по самой низкой цене в $127 за тыс. куб. м — Путин
— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) December 19, 2019
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