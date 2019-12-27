Все изменится: Путин приготовил чиновникам большой разгон

На всякий случай чиновники начали готовить отчеты об

успешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать «слуг

народа» большим нагоняем, который Путин им готовит, пишет портал

Rusonline.

«Косвенно это подтверждается еще и тем, что большая

часть послания впервые пройдет в закрытом режиме», – отметили журналисты.

По мнению телеграм-канала «Кремлевский

безбашенник», предполагаемая социальная ориентированность послания Путина

отвечает на запросы общества о социальной справедливости и внимания к проблемам

рядовых граждан. «Понимание того, что необходимость сплочения нации перед

лицом внешних угроз однажды может пасть перед вызывающими все большее

недовольство электората застоявшимися проблемами на внутреннем треке», —

пишут анонимные авторы.

Стоит отметить, что Путин никогда не озвучивал послание

Федеральному собранию в январе. С 2012 по 2016 годы глава государства обращался

к парламентариям в декабре, в 2018-м – в марте, а в текущем году послание

прозвучало в феврале.

Эксперты не исключают, что 15 января Владимир Путин объявит

о новом союзе с Белоруссией. Для углубленной интеграции с соседней республикой

могут понадобиться изменения в Конституцию. «Судя по графику президента и

его политической активности, на первом месте сейчас вопросы Союзного

государства», – цитирует «Свободная пресса» секретаря ЦК КПРФ,

доктора политических наук Сергея Обухова.

Белоруссия получает газ по самой низкой цене в $127 за тыс. куб. м — Путин

— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) December 19, 2019

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