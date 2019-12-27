Ребрик обнародовала фото разных лет, на которых запечатлена в роли Снегурочки

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась в Instagram архивными новогодними снимками, на которых запечатлена в обрезе Снегурочки.
«Немного новогоднего настроения из детства… Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, в школе, в институте, и даже когда в театре работала. Все главные елки в Киеве я честно отработала (дворец «Украина», «Украинский дом»). Листайте фото: там Снегурочка от детского сада до дворца «Украина». Может, скажете: «О Боже, у меня же с этой Снегурочкой есть фото. Так это Ребрик?!». Улыбнитесь
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Трохи новорічного настрою з дитинства… Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото- там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: «О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?! * ». Усміхніться. Напишіть, ким ви були в дитинстві на Новий рік. #скороновийрік
Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.
В 2011 году она участвовала в шоу «Танцы со звездами» на телеканале СТБ. Вела на этом же канале шоу «Танцуют все!».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На традиционном хоккейном матче в конце года Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал хорошую физическую форму, пишет немецкий телеканал N-TV. Несмотря на недосып, российский президент забил большую часть шайб в ворота соперников. Игра завершилась со счётом 8:5 в пользу команды лидера Кремля. Reuters Владимир Путин поддерживает свой имидж спортивного руководителя государства, сообщается на сайте немецкого […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Посла Германии вызовут в МИД для оглашения ответных мер на высылку дипломатов / 12 декабря
- Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России / 2 декабря
- Меркель заявила о необходимости привлечения в Германию работников из-за пределов ЕС / 15 декабря
- Россия должна сделать шаги для выполнения Минских соглашений – посол Евросоюза в Украине / 28 ноября
- «Эксмо» расторгло контракт на книгу о Насте Рыбке и Олеге Дерипаске / 21 декабря
- Минобороны США готовит для Украины новый транш военной помощи – Эспер / 9 декабря
- В Одесской области неизвестные избили военнослужащую / 25 декабря
- Военная полиция РФ заняла опорный пункт американцев в Сирии / 26 декабря