В Великобритании построили новый мост к замку короля Артура. Посетители замка Тинтагель теперь могут повторить путь легендарного исторического персонажа.

11 августа 2019 для желающих посетить достопримечательность открылся мост в Корнуолле, который соединил две части замка Тинтагель. Согласно легенде, именно здесь родился король Артур, который собрал вокруг себя рыцарей Круглого стола. До возведения моста посетителям приходилось преодолевать крутой деревянный аналог, который насчитывал 148 ступеней. Теперь же посетители смогут пройти по подвесному новому мосту, который располагается на 28 метров выше старого. Виды, открывающиеся с него, обязательно привлекут внимание туристов.

Этот мост имеет 70 метров в длину и две независимые консоли. В середине существует технологический зазор шириной 40 мм для того, чтобы строительный объект мог беспрепятственно расширяться и сжиматься при перепаде температур. Консоли разработчики изготовили из стали, а поручни из дуба. Покрытие пешеходной части выполнено из вертикально установленных плит местного сланца.

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