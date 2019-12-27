Филипп Киркоров из-за Аллы-Виктории и Мартина отказался от выступлений в новогоднюю ночь

Известный отечественный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в этом году принял решение отказаться от выступлений в новогоднюю ночь. Праздник он планирует встречать в семейном кругу – с дочерью Аллой-Викторией, сыном Мартином и отцом.
Филипп Киркоров признался, что хочет уделять подрастающим детям как можно больше времени, а потому на новогоднюю ночь запланировал развлекательную программу. Бедрос Филиппович по сложившейся традиции будет веселить семью в костюме Деда Мороза. Певец считает, что никакие высокие гонорары за корпоратив не смогут заменить проведённое с сыном и дочерью время, поэтому намерен ввести новое семейное правило об обязательном праздновании Нового года в компании близких.
Ранее в разделе Stories аккаунта Instagram Киркоров опубликовал ряд видео, снятых в Кремле. Вместе с детьми он посетил «главную ёлку страны», посмотрев новогоднее представление, от которого, как заметил певец, остались самые приятные впечатления.
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