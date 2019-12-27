В Киеве спрогнозировали потери Украины от новых санкций России

27.12.2019, 13:30, Новости дня

Решение российского правительства расширить перечень запрещенных к ввозу украинских товаров приведет к потере Украиной 1,3% экспорта в Россию, пишут украинские СМИ.

«Украина недополучит на рынке 31,2 млн долларов и потеряет 1,3% текущего экспорта в Россию после введения Россией санкций по ряду украинских промышленных товаров», – отмечает издание, передает ТАСС.

По его данным, российское правительство запретило своим производителям экспортировать на Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров стоимостью 21,4 млн долларов. Украина, как пишет «Экономическая правда», получала почти половину этих товаров из России.

При этом в денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров, а именно изделий из пластмассы и резины. Они составят 16,1 млн долларов, поскольку запрещен ввоз в Россию грелок, медицинских трубок и воздуховодов, жгутов. Кроме того, рынок котлов для центрального отопления недополучит 8,7 млн долларов.

В то же время санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на украинских производителях, поскольку, по данным Госстата Украины за девять месяцев 2019 года, экспорт этих товаров не осуществлялся.

Российское правительство 17 декабря расширило перечень запрещенных к ввозу украинских товаров и запретило импорт бумажных отходов на украинскую территорию. 



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