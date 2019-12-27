Медики назвали шесть распространенных ошибок при приеме душа

Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья.
Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Любителям гигиенических процедур необходимо учесть, что многие специалисты не рекомендуют слишком частое мытье тела и волос. Не будет полезной также и очень горячая вода. Чрезмерная сухость вредит не только эпителию, но и нарушает способность организма управлять своими водными ресурсами на всех уровнях, в том числе и на клеточном. Контрастный душ особенно опасен для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых недугов. Резкая смена температур может стать причиной серьезных проблем, поэтому ориентироваться надо на теплую воду и короткую продолжительность самой процедуры. Обильное количество шампуня полностью трудно удалить, что может вызвать раздражение на коже головы. Нередко бутылки с косметическими средствами по уходу за телом остаются открытыми, в результате свободного попадания микроорганизмов гель инфицируется, а затем переносится на тело.
Длительное пользование одними и теми же губками способствует накапливанию бактерий с последующим попаданием на кожу, а через микротрещины внутрь организма. Во время бритья следует помнить о правилах ухода за лезвием многоразового пользования, которое необходимо не только тщательно прополаскивать, но и высушивать, чтобы избежать инфекции в случае пореза.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: С младшей сестры Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца, сняли электронный браслет, сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин. «Сотрудники ФСИН только что сняли электронный браслет с ноги Марии. Учетное дело по ней прекращено в инспекции ФСИН», – сообщил Пакулин, передает ТАСС. Адвокаты других сестер отметили, что браслеты с их подзащитных снимут в субботу. Сестрам по-прежнему нельзя разговаривать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Жителей Воронежа пригласили отметить юбилей Сталина. Деятели искусства выступили против / 12 декабря
- Стало известно об увольнении наказанного за фото из дела Голунова главы пресс-службы УМВД / 29 ноября
- Пушков отреагировал на заступничество ФРГ за «Северный поток – 2» словами известной песни / 21 декабря
- Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за С-400 / 11 декабря
- Закрыто дело угрожавшего прокатчикам фильма «Матильда» лидера «Христианского государства» / 26 ноября
- Пока часы 12 бьют: российское вино предложили продавать до полуночи / 29 ноября
- Жителя Ижевска уличили в попытке продать военные секреты иностранным спецслужбам / 27 ноября
- Московская полиция начала проверку по угрозам сыну бывшей жены короля Малайзии / 4 декабря