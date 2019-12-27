Медики назвали шесть распространенных ошибок при приеме душа

Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья.

Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Любителям гигиенических процедур необходимо учесть, что многие специалисты не рекомендуют слишком частое мытье тела и волос. Не будет полезной также и очень горячая вода. Чрезмерная сухость вредит не только эпителию, но и нарушает способность организма управлять своими водными ресурсами на всех уровнях, в том числе и на клеточном. Контрастный душ особенно опасен для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых недугов. Резкая смена температур может стать причиной серьезных проблем, поэтому ориентироваться надо на теплую воду и короткую продолжительность самой процедуры. Обильное количество шампуня полностью трудно удалить, что может вызвать раздражение на коже головы. Нередко бутылки с косметическими средствами по уходу за телом остаются открытыми, в результате свободного попадания микроорганизмов гель инфицируется, а затем переносится на тело.

Длительное пользование одними и теми же губками способствует накапливанию бактерий с последующим попаданием на кожу, а через микротрещины внутрь организма. Во время бритья следует помнить о правилах ухода за лезвием многоразового пользования, которое необходимо не только тщательно прополаскивать, но и высушивать, чтобы избежать инфекции в случае пореза.

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