Ветеринары посоветовали родителям не дарить детям крыс

Ветеринар Артем Кучер посоветовал родителям не выбирать в качестве подарка для детей крыс. По мнению специалиста, смерть грызуна может нанести психологическую травму ребенку.

Ветеринар Артем Кучер отметил, что крысы — не лучший подарок для ребенка, если родители решили, что их наследники должны обзавестись домашним питомцем, то лучше купить другое животное. Декоративные крысы не прихотливы в уходе, они едят практически все, однако их продолжительность жизни в среднем составляет два года.

Эксперт отметил, за это время ребенок привыкнет к животному, будет считать его своим другом, а смерть крысы в итоге нанесет психологическому здоровью детей вред. Столь короткий срок жизни обусловлен генетикой, отметил ветеринар, а умирают декоративные крысы чаще всего от онкологии, передает слова специалиста издание «Слово и Дело».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С младшей сестры Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца, сняли электронный браслет, сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин. «Сотрудники ФСИН только что сняли электронный браслет с ноги Марии. Учетное дело по ней прекращено в инспекции ФСИН», – сообщил Пакулин, передает ТАСС. Адвокаты других сестер отметили, что браслеты с их подзащитных снимут в субботу. Сестрам по-прежнему нельзя разговаривать […]