Ветеринары посоветовали родителям не дарить детям крыс

Ветеринар Артем Кучер посоветовал родителям не выбирать в качестве подарка для детей крыс. По мнению специалиста, смерть грызуна может нанести психологическую травму ребенку.
Ветеринар Артем Кучер отметил, что крысы — не лучший подарок для ребенка, если родители решили, что их наследники должны обзавестись домашним питомцем, то лучше купить другое животное. Декоративные крысы не прихотливы в уходе, они едят практически все, однако их продолжительность жизни в среднем составляет два года.
Эксперт отметил, за это время ребенок привыкнет к животному, будет считать его своим другом, а смерть крысы в итоге нанесет психологическому здоровью детей вред. Столь короткий срок жизни обусловлен генетикой, отметил ветеринар, а умирают декоративные крысы чаще всего от онкологии, передает слова специалиста издание «Слово и Дело».
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