Математики Шеффилдского университета рассчитали формулу идеального количества украшений на новогодней елке

Математики Шеффилдского университета рассчитали формулу, определяющую идеальное количество украшений на новогодней елке. Об этом исследовании пояснила статья в Der Spiegel, одном из известнейших еженедельных журналов Германии.

Несложный расчет позволит не перегрузить зеленую красавицу, оставив место для её естественного наряда, с другой стороны у зрителей не возникнет чувство, что «дизайнерам» не хватило игрушек или гирлянд. Необходимо извлечь квадратный корень из 17, полученное число разделить на 20, а затем умножить на высоту дерева в сантиметрах. Сразу же вспомнить мудрый совет родителей о пользе учебы, мнение учителя математики о своем предмете как короле всех наук и великом достижении человечества в виде калькулятора или компьютера. Таким образом, для новогодней елки высотой 180 см достаточно иметь 37 шаров.

Также специалисты в области социологических исследований установили, что подарки от имени Деда Мороза или Санты являются плохим способом вложения денег. Опрос показал, что большинство респондентов не могут определить истинную стоимость преподнесенных презентов и почему-то занижают их стоимость в среднем на 10% ниже фактической.

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