Названы регионы, куда россияне чаще всего переезжают в поисках работы

Как показал мониторинг резюме, размещенных на портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru), примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства, при этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщили в ведомстве.
Как говорится в сообщении на сайте Роструда, дальше по популярности идут Республика Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская и Тюменская области, Красноярский край и Новосибирская область.
«Также можно отметить, что примерно у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка «готов к переезду». Среди них геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добыче нефти и газа (46%), геологи (49%). Также довольно много соискателей, готовых сменить регион, из числа инженеров (27%), архитекторов (27%), ветеринаров (34%), геодезистов (35%), врачей (40%)», – сообщили в ведомстве.
В Роструде добавили, что с целью развития трудовой мобильности в нашей стране реализуется государственная программа повышения мобильности трудовых ресурсов, по которой работодателям оказывается финансовая поддержка в размере от 225 тыс. до 1 млн рублей для привлечения необходимых им специалистов из другого региона.
Напомним, в июле во ВНИИ труда сообщили, что в РФ в основном удовлетворен спрос на учителей средней школы, бухгалтеров и юристов.
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