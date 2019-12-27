Раскрыты характеристики новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Машина разведки и управления нового комплекса противовоздушной обороны тактического звена «Гибка-С» способна обнаруживать цели на расстоянии 40 километров, сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«Машина разведки и управления оснащена встроенным средством радиолокационной разведки – РЛС 1Л122 «Гармонь», которая обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 40 км», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Там сообщили, что система способна управлять шестью боевыми машинами отделения ПВО и существенно сократить время выполнения боевой задачи. В процессе движения машина управления может поддерживать связь с боевыми машинами на дальности не менее 8 километров.

Комплекс «Гибка-С» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, имеющих скорость до 400 м/с, наземной бронетехники, живой силы и инженерных сооружений на дальности до 6 километров с помощью штатных ПЗРК «Верба» и «Игла». Машина может в движении на скорости до 30 км/ч вести обстрел воздушных целей, что позволяет эффективно прикрывать войска при совершении марша.

Напомним, 21 декабря РФ завершила госиспытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр».





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