Россиянам дали советы по празднованию Нового года

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько дельных советов, как встретить Новый год 2020 без вреда для здоровья. Прежде всего, стоит ответственно подойти к выбору блюд для праздничного стола.

Эксперты рекомендуют отдать предпочтение в пользу нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. А употребление продуктов с высоким содержанием жира и соли – колбас, икры, соленой рыбы и сыров – лучше всего свести к минимуму, отмечает РИА ФАН.

«Пейте достаточно жидкости. Лучший выбор – чистая вода, соки и морсы без или с небольшим количеством сахара», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Публикация от ������������������ ������������������ ♡ (@styled.by.stasia) 27 Дек 2019 в 2:18 PST

С алкогольными напитками нужно быть особенно осторожными. Его чрезмерное потребление усиливает чувство голода, особенно по отношению к сладкому и жирному, сообщает телеканал «360».

«В состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи», – отметили эксперты.

Для тех, кто не планирует провести всю ночь за трапезой, тоже есть несколько дельных советов. Выходя на улицу, наденьте на себя несколько тонких вещей. По данным издания «Царьград», так вам удастся сохранить тепло на более долгий период.

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