Беременная Наталья Подольская отказалась от самолетов

27.12.2019, 13:18, Разное

Четыре года назад Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына Артемия. Для певца это второй ребенок – от отношений с Кристиной Орбакайте у него есть взрослый сын Никита. А вот для Натальи Артем первенец. С тех пор в Сети то и дело появляется информация о новой беременности Подольской. Стоит артистке надеть свободный наряд или сфотографироваться так, что виден живот, как немедленно фанаты делятся своими догадками, когда же Наталья родит мужу.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 25 Дек 2019 в 12:31 PST

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