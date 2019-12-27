Беременная Наталья Подольская отказалась от самолетов

Четыре года назад Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына Артемия. Для певца это второй ребенок – от отношений с Кристиной Орбакайте у него есть взрослый сын Никита. А вот для Натальи Артем первенец. С тех пор в Сети то и дело появляется информация о новой беременности Подольской. Стоит артистке надеть свободный наряд или сфотографироваться так, что виден живот, как немедленно фанаты делятся своими догадками, когда же Наталья родит мужу.
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Последнее: Москва еще с 2015 года требовала включить в списки на обмен экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом в 27 декабря в эфире «Громадського радіо» рассказал руководитель волонтерской группы по освобождению пленных «Патриот» Олег Котенко. «Начиная с 2015 года, Москва требовала, чтобы мы передали непосредственно на неподконтрольные территории […]
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