В Иране недалеко от АЭС произошло землетрясение

Сегодня утром в Иране, недалеко от города Бушер, где находится атомная электростанция, произошло землетрясение, сообщает Reuters.
По данным Геологической службы США, землетрясение было магнитудой 5,1, в Иране силу землетрясения оценили в 4,9 балла. Подземные толчки ощущались в 53 км к востоку от Бушера.
Государственный телеканал Ирана отметил, что жертв и повреждения в результате землетрясения нет.
В 2013 году, когда в результате землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего к югу от АЭС, погибли по меньшей мере 37 человек, в Иране заявили, что электростанция была разработана с тем, чтобы выдерживать землетрясения магнитудой более 8,0, пишет агентство.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Всем привет. Как вы наверное слыхали, в среду первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. Когда состав подходил, народ на платформе уже начал прыгать от радости, выкрикивать лозунги и плясать под всем известную песню военных лет — Смуглянку. Как там сказано у классика — кричали женщины ура, и в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Курск. Минус версия (Часть 2) / 26 декабря
- Печеные яблоки с медом помогут вылечить кашель и снять симптомы простуды / 11 декабря
- Лавров обиделся / 29 ноября
- На дочь Ивана Урганта Эрику обрушились с расистскими комментариями в адрес ее темнокожего парня / 24 декабря
- Мнение: Дневник молодого либерала / 29 ноября
- Мнение: Изоляция Крыма… / 24 декабря
- Наука: Клеточное перепрограммирование замедлило старение / 13 декабря
- Зеленский подписал закон, запрещающий покупать электроэнергию в РФ / 25 декабря