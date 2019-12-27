В Иране недалеко от АЭС произошло землетрясение

27.12.2019, 13:18, Новости дня

Сегодня утром в Иране, недалеко от города Бушер, где находится атомная электростанция, произошло землетрясение, сообщает Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение было магнитудой 5,1, в Иране силу землетрясения оценили в 4,9 балла. Подземные толчки ощущались в 53 км к востоку от Бушера.

Государственный телеканал Ирана отметил, что жертв и повреждения в результате землетрясения нет. 

В 2013 году, когда в результате землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего к югу от АЭС, погибли по меньшей мере 37 человек, в Иране заявили, что электростанция была разработана с тем, чтобы выдерживать землетрясения магнитудой более 8,0, пишет агентство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Всем привет. Как вы наверное слыхали, в среду первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. Когда состав подходил, народ на платформе уже начал прыгать от радости, выкрикивать лозунги и плясать под всем известную песню военных лет — Смуглянку. Как там сказано у классика — кричали женщины ура, и в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика