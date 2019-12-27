Мнение: Плохо, что мы забываем русский язык.

27.12.2019, 13:15, Разное

Жаль, что многие русские слова постепенно забываются обществом. Сегодня в ответ на один комментарий на «Районе» написал, что не стоит хулить праздник, и администрация удалила пост, сочтя это слово ругательным. И вот честно, выпускник филфака во мне офигел. Это же просто значит «ругать», где тут что похабного в этом слове? И вообще, может, не стоит так уж забывать родной язык, как это кругом делают в современном обществе?
Хотя, с другой стороны, для многих русская речь сейчас — это «слышь, ты чё такая дерзкая», так что было бы кому вспоминать-то ещё…

Источник: Достало



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