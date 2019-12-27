На юго-западе Москвы мужчина изрезал пенсионерку

На юго-западе Москвы мужчина напал на пенсионерку и ее сына. Потерпевшие получили множественные резаные раны и были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным НСН, прибывшие на место происшествия стражи порядка попытались задержать злоумышленника, но он выбежал на балкон и стал карабкаться по металлической решетке вверх. Однако сбежать от правоохранителей ему так и не удалось: его вскоре задержали.

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