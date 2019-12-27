Мнения: Русский человек может подчиняться только огромной любви

На Украине очень долго отдельные личности шумели: ах, зачем, ах, зачем вы все время о нас говорите.

На Украине очень долго отдельные личности шумели: ах, зачем, ах, зачем вы все время о нас говорите.

Живите новостями своей страны.

И наступает момент в каком-то смысле показательный.

Россияне будто бы говорят Украине, киевским политическим и прочим элитам: оставьте в покое Донбасс, наш Донбасс, забудьте про Крым и живите, как хотите.

Надоели вы уже.

И вот тогда наш украинский брат вдруг скажет: ты что, забыл про меня? Я что, тебе не интересен? Ты забыл нашу жизнь, наше прошлое, наши победы?

И я пока не знаю, что ответит русский человек. Я бы не хотел, чтоб он забыл.

Но ведь как угодно может быть. Русскому человеку не прикажешь. Он может подчиняться только своей огромной любви.

Упаси Бог, чтобы он не подчинился своему великому равнодушию и тем более своей великой ненависти.

Русский человек широк. И все его страсти – огромны.

Любить – так умереть за то, что любишь. Разлюбить – так вырвать из сердца навек.

Источник: Телеграм-канал Захара Прилепина

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