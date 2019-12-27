Мнение: Колхозница? (0:28) — звук обязательно

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Последнее: Всем привет. Как вы наверное слыхали, в среду первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. Когда состав подходил, народ на платформе уже начал прыгать от радости, выкрикивать лозунги и плясать под всем известную песню военных лет — Смуглянку. Как там сказано у классика — кричали женщины ура, и в […]
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