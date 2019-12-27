Мнение: 20 лет путинизма: промежуточные итоги

31 декабря 1999 года Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента Российской Федерации. В конце 2019 года многие эксперты подводят итоги 20-летнего правления Путина, «Актуальные комментарии» собрали наиболее яркие и интересные мнения экспертов о путинизме.

Политолог Александр Морозов на своей странице в Facebook выделил три главных итога работы Путина:

«1. Путин создал за эти годы макроэкономическую модель, которая очень адаптивна к любым внешним угрозам и позволяет быстро закрывать любые традиционные проблемы, которые могут привести к политической нестабильности. Это настолько адекватная модель применительно к России, что ее невозможно будет изменить.

2. Путин с опережением вошел в „эпоху ломки норм“, он вывел Россию на наиболее выгодную позицию накануне глобальных изменений, вызванных новой „двуполярностью“ (США — Китай). Его модель политического поведения оказалась привлекательной для Трампа и не только.

3. Путин создал крайне привлекательную модель „быстрого обогащения“ для активных групп населения (за счет системы госзаказа)».

С Морозовым согласен политолог, преподаватель ВШЭ Сергей Медведев: «Александр Морозов коротко подводит итоги двадцатилетия с точки зрения российского истеблишмента. Все очень точно — но при этом многие представители элиты не видят, что три плюса путинизма возможны лишь за счет этих трех минусов, минусы — обратная сторона той же монеты, их невозможно выкинуть из песни, путинизм невозможен без Крыма, Роснефти и Росгвардии. Мой прогноз на следующие — ок, не на двадцать лет, но по меньшей мере на двадцатые — что все это так и будет продолжаться. Гибридность и гибкость снаружи, при возрастающей ригидности и репрессивности внутри системы, и Путин как символический медиатор между этими двумя уровнями», — считает Медведев.

Он отмечает, что на данный момент эта система демонстрирует устойчивость: «другой вопрос — насколько эта система долгосрочна и адаптивна, какие у нее есть риски, ограничения и какие прилетят черные лебеди. Но по итогу тридцатилетия т.н. „транзита“ и по состоянию на 2020г. Россия обрела свою историческую форму, эта форма пока что устойчива и ресурсообеспечена, и это важный промежуточный итог», — заключает Медведев.

Член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин, подводя итоги работы Путина, отмечает, что президенту удалось добиться главного — возвращения России в качестве одного из главных игроков на международной арене: «внешнеполитические итоги правления Путина можно подводить по разным основаниям и критериям. Насколько можно судить, сам президент, начиная с 1999 г., преследовал две главные цели: сохранить единство России и восстановить ее статус великой державы на мировой арене. Это ему удалось. Верховенство центральной власти было утверждено на всей территории Российской Федерации. Сама Россия, на рубеже XXI в. почти списанная со счетов в мировом раскладе сил, спустя полтора десятилетия вернулась на глобальную арену в качестве одного из крупных и наиболее активных геополитических и военных игроков», — пишет Тренин в своей статье.

Решения, принятые за это время Путиным, несколько раз спасали как российскую политическую, так и экономическую системы. На днях экс-министр финансов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о том, что решение Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику: «Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 годов. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — рассказал Кудрин для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Эксперты отмечают, что система, выстроенная Путиным, является стабильной и готовой к глобальным переменам, которые в ближайшие годы могут произойти в мире.

Источник: Конт

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