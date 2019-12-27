Автоновости: Стас Михайлов накопил штрафов на 12 000 рублей за гонки на «Роллс-Ройсе»

Российский певец любит погонять на роскошном автомобиле, но, по всей видимости, не любит платить штрафы за нарушения ПДД. Долг накопился немаленький, поэтому за Михайлова и его «Роллс-Ройс» уже взялись судебные приставы.

Москва и область буквально усеяны камерами контроля скорости, под прицел которых регулярно попадает популярный российский певец Стас Михайлов и его роскошный седан Rolls-Royce Ghost. Как сообщает Telegram-канал Mash, за Михайловым в базе ГИБДД накопилось много штрафов за превышение скорости на общую сумму в 12 000 рублей.

Важно: в России появится новый большой штраф для автомобилистов

Если верить этой неофициальной информации, певец оказался злостным неплательщиком, поэтому вопросом взыскания задолженности уже занялись судебные приставы.

В результате был наложен запрет на регистрационные действия с "Роллс-Ройсом", который снимут только после полной оплаты долга по штрафам. До тех пор представительский седан стоимостью от 20 млн рублей невозможно будет переоформить на другое лицо.

К тому же при наличии большой задолженности приставы имеют право запретить должнику выезд за границу, что тоже может стать неприятным сюрпризом.

В целом желание Михайлова придавить педаль газа при первой возможности вполне объяснимо. Под капотом элитного Rolls-Royce Ghost "шепчет" могучий 6,6-литровый двигатель V12 мощностью аж 570 л.с., который способен разогнать машину от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.



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