Автоновости: В Узбекистане запускают 4 внедорожника Chevrolet: доберутся ли они до России?

В планах компании – не только начать в стране продажи сразу четырех новинок, но и выпускать их на местных мощностях. Это может означать появление в нашей стране как минимум двух новых вседорожных моделей Chevrolet.

Фирма планирует последовательно запустить в Узбекистане продажи внедорожников Tahoe (предыдущего поколения), а также кроссоверов Trailblazer, Traverse и Equinox, причем сделать это в сжатые сроки – до весны 2020 года. Сборка Tahoe, Traverse и Equinox, с высокой долей вероятности, будет организована на предприятии UzAuto, ранее известном, как GM Uzbekistan. А вот Trailblazer, предположительно, будут импортировать из Тайланда.

На УАЗе назвали ориентировочную цену "Русского Прадо"

Бюджетными все четыре новинки не назовешь, и вывод о том, что площадку UzAuto компания Chevrolet рассматривает, как плацдарм для выхода на сопредельные рынки, буквально напрашивается. Емкости рынка Узбекистана определенно не хватит для того, чтобы оправдать расходы на организацию производства. А учитывая уже имеющиеся отношения узбекского завода и российского рынка, не исключено, что внедорожники отправятся и в Россию.

По одной из версий, по пути до нашей страны Trailblazer и Equinox могут даже сменить имя. На том же предприятии собирают еще несколько моделей Chevrolet, куда более бюджетных, и в России они представлены под брендом Ravon. Соответственно, "Равонами" могут стать и внедорожники Chevrolet.

Chevrolet Traverse

По другой гипотезе, на этот явно убыточный для имиджа моделей шаг американо-узбекский дуэт все же не отважится. А вот ожидать снижения цен (или просто фиксации) в случае, если локализованные в Узбекистане внедорожники появятся на нашем рынке, вполне возможно. Сейчас, к примеру, за Chevrolet Tahoe, импортируемый из США, в России приходится платить не менее 3 690 000 рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции. Турецкое вторжение в Ливию теперь отделяет последний шаг — согласие парламента на интервенцию. При этом Эрдоган сделал слишком много однозначных заявлений, чтобы в последний момент «сдать назад». Это будет потеря лица, […]