Чаплин объяснил изменение правил РПЦ в крещении детей

«Это часто обсуждаемая в приходах тема. Иногда священники отказывались поминать записки с грузинскими или сербскими именами», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин. Так он прокомментировал решение Синода РПЦ исключить ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
«Сейчас просто зафиксировано то, что уже в вошло в практику многих приходов. Поминальные записки с именами, принятыми у других православных народов, читаются так, как написаны. Причем, иногда речь идет и о западных именах. Например, имя Женевьева относится к именам святых первого тысячелетия, которые являются православными, хоть и относятся к западной церкви», – отметил Чаплин.
Также он добавил: если креститься придет человек по имени Магомед или Владлен, ему будет предложено с помощью священника выбрать себе имя из числа православных святых. «Если имя не связано с православным святым, нужно искать аналог в православных святцах. При этом связь крещаемого с именем святого сохраняется», – подчеркнул протоиерей.
В то же время профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко считает, что такое решение РПЦ подчеркивает универсализм церкви.
«Русская церковь, и непосредственно патриарх Кирилл, всегда подчеркивали, что наша церковь не только для русских православных. Она объединяет множество разных народов, которые связаны с исторической Россией, с русским цивилизационным кодом», – сказал он газете ВЗГЛЯД.
Ранее в журналах заседания Синода появилось сообщение о недопустимости каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях).
Под именами «в иных национальных звучаниях» понимаются созвучные имена, например: Иоанн – Джон, Иоанна – Жанна. Детей теперь можно крестить под именами святых других православных церквей.
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