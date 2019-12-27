«Мы два месяца живем вместе»: Бойфренд Кети Топурии Лев Деньгов признался в романе с певицей

Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов пояснил о своем романе с певицей Кети Топурия, отметив, что они уже два месяца живут вместе.
Еще летом Кети Топурию заподозрили в романе с новым избранником, однако она сама имя бойфренда не раскрывала. Теперь же поговаривают о второй беременности солистки «А-Studio», ведь она стала появляться на светских мероприятиях в очень объемных нарядах. Теперь же отношения звезды рассекретил ее возлюбленный — глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Мужчина рассказал, что он и Кети Топурия уже около двух месяцев живут вместе, здоровы и счастливы. О беременности дипломат промолчал «по этическим соображениям», а также добавил, что в случае перемен проинформирует о них журналистов.
Кети Топурия познакомилась с Львом Деньговым на его дне рождения, где она выступала в качестве приглашенной артистки. После общения между ними вспыхнул роман, пишет издание «Teleprogramma.pro».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции. Турецкое вторжение в Ливию теперь отделяет последний шаг — согласие парламента на интервенцию. При этом Эрдоган сделал слишком много однозначных заявлений, чтобы в последний момент «сдать назад». Это будет потеря лица, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Константин Меладзе признался, что писал песню «Сэра» в ужасном общежитии / 30 ноября
- Noize MC и «Ленинград» оштрафовали за нецензурную лексику после концерта / 24 ноября
- «Как не родная»: мать Топалова обиделась на Тодоренко / 6 декабря
- В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека / 15 декабря
- «Ты тупорылое чмо» / 18 декабря
- Педиатр Евгений Комаровский развеял миф об эффективности чеснока для защиты от вирусов / 12 декабря
- Прилучного долбануло из-за расстрела в лоб / 12 декабря
- Оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника / 24 ноября