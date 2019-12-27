«Мы два месяца живем вместе»: Бойфренд Кети Топурии Лев Деньгов признался в романе с певицей

Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов пояснил о своем романе с певицей Кети Топурия, отметив, что они уже два месяца живут вместе.

Еще летом Кети Топурию заподозрили в романе с новым избранником, однако она сама имя бойфренда не раскрывала. Теперь же поговаривают о второй беременности солистки «А-Studio», ведь она стала появляться на светских мероприятиях в очень объемных нарядах. Теперь же отношения звезды рассекретил ее возлюбленный — глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Мужчина рассказал, что он и Кети Топурия уже около двух месяцев живут вместе, здоровы и счастливы. О беременности дипломат промолчал «по этическим соображениям», а также добавил, что в случае перемен проинформирует о них журналистов.

Кети Топурия познакомилась с Львом Деньговым на его дне рождения, где она выступала в качестве приглашенной артистки. После общения между ними вспыхнул роман, пишет издание «Teleprogramma.pro».

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